日本八王子市議會訪問團疫後首度來台參訪，今（8）日造訪高市議會。高市議長康裕成期盼未來雙方議會互動更頻繁、羈絆更深厚。（柯宗緯翻攝）

日本八王子市議會訪問團疫後首度來台參訪，今（8）日造訪高市議會，議長康裕成、副議長曾俊傑熱情接待。康裕成直說，高雄與八王子市議會情同姊妹，期盼未來雙方議會互動更頻繁、羈絆更深厚。

高雄市與八王子市在2006年11月締結為姊妹市，為首個和高雄締盟的日本城市，17年來雙方在藝文、教育、運動等領域皆有良好互動與交流。

今天八王子市議會訪問團在團長福安徹率領下再次造訪高雄，康裕成與曾俊傑率領國民外交促進會會長林智鴻、副會長李喬如及鄭孟洳，以及江瑞鴻、李雨庭、湯詠瑜、李雅慧、陳慧文、陳玫娟、黃文益、林富寶及張博洋等議員熱情接待。

距離上次和八王子市議會交流，是在2018年由高雄主辦的台日交流高峰會，康裕成認為，雖然疫情阻隔彼此距離，但阻隔不了高雄市議會和八王子市議會的好感情。

康裕成還分享今年8月，「日本台灣友之會」會長暨前八王子市長黑須隆一率日本工學院八王子專門學校足球隊，來到高雄和三所大學進行友誼賽。此外，八王子市出身的眾議員萩生田光一也在10月來台參加國慶時特地南下訪問高雄，雙方不管在青年運動及城市外交皆有熱絡互動，她期待未來雙方羈絆更加深厚。

八王子市議會訪問團在團長福安徹指出，此次是八王子市議會第4次訪問高雄，感謝康議長及曾副議長盛情款待，團員們也感受來自高雄滿滿的熱情，對於兩市之間交流與日俱增感到相當高興，期待雙方情誼不斷深化、友誼長存。