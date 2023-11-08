為了促進台北市具運動習慣的民眾比例，可以從37％提升到40％，台北市體育局推出U-Sport計畫，祭出相當於12次免費運動之「1500U幣補助」暨「U幣」積點政策。不過議員質疑成效不彰，除了執行率至今只有6.33％外，就連自家北市府的員工都無意申請，更有三局處申請數「掛蛋」。對此台北市長蔣萬安也坦言，的確做得不好，已經召集體育局、資訊局等相關局處做檢討。

蔣萬安昨日進入議會專案報告，並於報告後接受議員質詢。民進黨台北市議員林延鳳在質詢時，針對市府祭出的U-Sport補助計畫，詢問所有設籍於台北市的局處首長「誰有申請？」結果僅剩資訊局長趙式隆以及法務局長連堂凱有申請，但兩人都未使用補助；其他多達25名設籍於台北市的局處首長都未登記申請補助。

林延鳳指出，U-Sport補助計畫連北市府職員工也興趣缺缺，全市府31個一級單位外加都委會，設籍北市之職員工29764人當中，僅703人申請，申請率僅2.36％，其中客委會、都委會、原民會等三個局處申請人數掛零，「若連北市府『自己人』都不挺，作為大家長的蔣萬安究竟要怎麼推廣全台北市的運動風氣？

林延鳳近一步分析，U-Sport總共3000萬元預算，雖然僅剩334.2萬元沒發完，但截至10月底，實際使用該補助前往運動者只用掉190萬元，執行率為6.33％。換言之多數申請人都未使用，顯見這樣的政策不僅對不願運動者毫無誘因，既沒把錢花在刀口上，也無法顯著提升運動人口。

對此蔣萬安也坦言，下半年度U-Sport的試辦成效的確不好，「申請人數不如預期，即便有民眾申請，使用人數的比例也不高。」蔣萬安說，已經請副秘書長林哲宏召集體育局、資訊局等相關單位檢討。