彰化縣人口逾124萬人，是6都以外最大縣，因歷年選舉結果皆呈現搖擺州的傾向，素有贏彰化得天下之說。國民黨總統參選人侯友宜明天將到彰化縣走訪基層及為同黨立委參選人站台助選，民進黨總統參選人賴清德與民眾黨參選人柯文哲也分別在周五及周末都安排彰化的快閃行程，全力尋求彰化鄉親的支持。

侯友宜明天上午9點半到溪湖鎮福安宮參拜後，隨即在溪湖鎮員鹿路徒步掃街拜票，然後再到溪湖藝文館參訪。

溪湖鎮盛產葡萄及羊肉爐店林立，素有「羊葡小鎮」之稱，侯友宜在立冬隔天造訪溪湖鎮，也不免俗要品嚐全國知名的溪湖羊肉爐，地方人士安排侯等一行人在楊家羊肉爐用餐。

侯友宜明下午到彰化一選區立委參選人阮厚爵競選總部，隨後再與彰化縣畜牧產業團體進行座談及參加彰化縣商人節慶祝大會。

「賴桑來了！」賴清德除預計本周五（10日）晚上到溪湖鎮參加賴清德吳音寧聯合競選總統成立大會，還將在本周日（12日）到彰化市成功停車場參加造勢大會。

台灣米倉田中馬拉松將本周日（12日）清晨登場，柯文哲屆時將到場參加起跑儀式後，展開一整天在彰化縣內的密集拜會行程，並將與地方人士及青創團體座談，再於晚間到員林市參加彰化縣競選總部成立大會。