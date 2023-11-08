警方循線追查肇事駕駛，並在林森一路發現肇事車輛，經釐清身分後於當日下午逮到肇事的18歲徐姓男子。（警方提供／任義宇高雄傳真）

涉嫌危險駕車、無照駕駛、肇事逃逸的18歲徐姓男子遭警方鎖定後主動投案，向警方供稱因精神不濟與不諳車輛操作釀禍，因擔心無照會遭開罰，便棄車逃逸離開現場。（警方提供／任義宇高雄傳真）

今天上午上班時段，高雄市新興區有一輛黑色轎車竟逆向駛入中正三路，撞倒2名機車騎士還波及路邊汽車，不但沒下車察看反而棄車逃逸，經警方循線追捕，掌握到涉案的是一名18歲徐姓男子，徐男於今天下午主動投案，原來是跟朋友借車無照駕駛闖禍，將依公共危險罪送辦。

徐男今天上午7點半左右行駛在南華路上，因不明原因左轉逆向駛進中正三路，撞上一輛路邊汽車、2部行駛中機車，並肇事逃離現場，造成49歲謝姓女騎士、56歲楊姓男騎士擦挫傷送醫治療，警方獲報後循線於林森一路上找到肇事車輛，但徐男已棄車落荒而逃，經持續追捕，終於在下午逮到人落網。

徐男向警方供稱，因精神不濟與不諳車輛操作，車禍發生後，因擔心無照會遭開罰，便棄車逃逸離開現場，而車輛是向友人所借，最後在周邊親友相勸下，主動至新興分局中山派出所投案。

警方表示，徐男涉及危險駕車、無照駕駛、肇事逃逸，分別最高可處3萬6000元、2萬4000元、9000元罰鍰，且行為涉及公共危險罪，將移請高雄地檢署偵辦；另外，借車給無照徐男的友人，也涉及違反道交條例21條，可處最高2萬4000元罰鍰，並吊扣牌照一個月。