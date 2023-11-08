藍白合陷僵局，民眾黨總統參選人柯文哲今(8日)感嘆，終究國民黨、民眾黨DNA不同，但被問起是否代表藍白合破局，柯卻不把話說死，強調就如當醫生，「要救一個病人要救到最後一秒」。時事評論員黃益中指出，柯文哲還有「無條件當侯友宜副手」的殺手鐧，為大局犧牲可以吸引選民將政黨票投給民眾黨，若「侯柯配」輸了侯友宜就完蛋、國民黨事情大條，若贏了柯文哲就是最強大的副總統，未來4年怎麼鬧國民黨都管不了，事情更大條。

藍白整合卡關，柯文哲日前表示，藍白合除總統組合外有很高共識，只是有點卡卡，但時間上沒有設下限期。柯今(8)日雖拋出內參民調佐證自己能贏，但強調藍白合就如當醫生，「要救一個病人要救到最後一秒」。

黃益中7日就在政論節目《新聞面對面》指出，柯文哲還有一招殺手鐧，柯曾說自己是急重症外科，經常到最後30秒才做決定，還說台灣是充滿驚奇的島嶼，這句話有玄機，他賭柯文哲最後會「無條件擔任侯友宜副手」。

黃益中解釋，若柯文哲最後說不比民調、不用讓，無條件當侯友宜副手，「侯友宜事情就大條了」，若屆時「侯柯配」還選不贏賴清德，侯友宜就完了、國民黨就結束了、侯連新北市長都不用當了，「他撿角了」。

黃益中繼續說，若最後「侯柯配」跟賴清德，是很小差距的敗選，那事情就大條了，因為選民會說「當初比民調是柯侯配，我們就幹掉賴清德了」，所有責任都會在侯身上。主持人也坦言，沒有發生過的事情，大家都可以去講。

而對於「侯柯配」若勝選，黃益中也直言，「國民黨未來4年事情更大條」，柯文哲會是中華民國有史以來實力最強的副手，「深宮怨婦」呂秀蓮已經讓陳水扁頭痛，現在是「潑猴」柯文哲潑4年，而且總統可以控制行政院，但偏偏控制不了副總統，未來4年只要國民黨做不好，柯副總統就出來開罵，藍營也只能摸摸鼻子，「未來四年他就像潑猴大鬧天宮」。

另外，黃益中也指出，若柯文哲無條件當副手，選民會疼惜柯文哲「為大局犧牲」，政黨票會更支持民眾黨，民眾黨的不分區席次還有機會往上衝。同台的侯辦組織部副召謝龍介也點頭、比讚，認同這是柯文哲的最極大化的狀況。

黃益中總結，這一招其實很可怕，且問題是國民黨要不要接？已經被笑說不敢比民調，但柯仍願意當侯副手，國民黨會被羞辱到不像話。

但謝龍介表示，民眾黨有條件「無條件同意柯文哲當侯友宜副手」，因為民眾黨是1人政黨，其他人都不敢離開柯文哲；但國民黨沒有條件「無條件答應」，因為藍營是有規模的政黨，不是黨主席說了算，還有黨的機制。

民眾黨發言人吳怡萱也認為黃益中的說法太權謀，好像把消滅國民黨當成策略，「絕對不可能」無條件答應當侯副手。但馬上就被黃益中反酸，「你不是柯文哲，重點是柯自己說30秒做決定」。