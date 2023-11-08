台灣與英國今日正式簽署「提升貿易夥伴關係協議（ETP）」，未來將就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項優先議題展開談判。由於英國為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）新會員國，外界關注此協議是否有助於我入CPTPP？行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中說，台灣評估有助益，但實際上英方並未承諾此事。

中國大陸於2021年9月16日正式提出申請加入CPTPP，台灣隨後於9月22日也提出申請，不過迄今都無下文，而英國則於近日通過CPTPP通過，成為第12個會員國。

鄧振中今日指出，目前英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，台英能簽署此協議，對我經貿發展具正面意義，有助進一步提升我國際經貿地位，增進其他國家與我交往的信心；此外，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會工作具有重要意義。

媒體問及，英國是否在協商ETP過程中曾對我入CPTPP有過表態？鄧振中則說，這是我方的評估，由於英國身為老牌經營國際關係的國家，考量目前還不是CPTPP會員國，因此不會過度承諾。