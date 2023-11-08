我國駐英國代表謝武樵大使及英國駐台代表鄧元翰，8日分別代表行政院經貿談判辦公室及英國商業暨貿易部以視訊方式簽署「深化貿易夥伴關係協議」。外交部表示，該協議的簽署，當有助強化全球經濟安全與供應鏈韌性，及維護自由開放的國際貿易秩序。

外交部發言人劉永健指出，台英雙方以視訊方式簽署「深化貿易夥伴關係協議」，確立台英在投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域的合作架構，未來雙方也將在各領域個別簽署協議。

他說，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與英國商業暨貿易部副部長何德森，今年7月26日正式宣布啟動台英ETP談判，此次在雙方共同努力下順利完成ETP協議的簽署，當有助強化全球經濟安全與供應鏈韌性，及維護自由開放的國際貿易秩序。

劉永健表示，英國是台灣在歐洲的重要經貿夥伴，外交部樂見並肯定台英經貿關係進入新的里程碑，雙方將透過ETP框架，進一步提升貿易夥伴關係。外交部未來將持續配合行政院經貿談判辦公室，與英方密切合作，積極拓展台英雙方在經貿領域的各項實質互動及交流。