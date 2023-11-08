高雄市鳳山區八德路二段今（8日）晚間傳出墜樓意外，晚間6時許，一名未成年女學生因不明原因，從16樓的住宅大樓墜落，救護人員趕抵現場時，女學生已無呼吸心跳，已緊急將其送往醫院搶救中，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

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