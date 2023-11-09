據內情人士爆料，蘋果上周向內部員工宣布，由於初版軟體出現一大堆bug（漏洞），要暫停iPhone、iPad和Mac等系統的軟體更新工作，先幫忙控制品質。蘋果工程師當前的首要之務不是開發新功能，而是修復缺陷提升軟體性能。

蘋果近年來一再強調品質，不免導致部分新功能無法如期推出。蘋果軟體工程部門資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）帶領的軟體工程師管理團隊，在最近一輪的軟體開發不順利，替預定明年發表的作業系統進行內部測試時，發現太多沒有抓出來的漏洞。

因此該部門採取不尋常的舉動，暫時放下所有軟體更新開發工作一周時間，全神貫注在修復漏洞。蘋果動員數千名員工研發一系列作業系統和裝置，必須合作地天衣無縫，否則很容易出差錯。

蘋果10月完成新一代iPhone、iPad和Mac作業系統的首個版本，因將此視為第一個重要里程碑，內部稱其為「M1」。其中iPhone軟體iOS 18及iPad軟體iPadOS 18，被蘋果內部稱為「Crystal」， Mac軟體macOS 15則稱為「Glow」。

蘋果主要推遲第二里程碑版本（M2）開發的啟動時間，新一代Apple Watch的作業系統watchOS 11、iOS 17的更新版iOS 17.4、適用穿戴裝置 Apple’s Vision Pro的軟體VisionOS同受影響。iPhone與iPad的新版軟體，預計明年3月左右上市。

不過軟體開發暫停只有一周時間，蘋果已於本周恢復，不太可能延後明年發表時程。