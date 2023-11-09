董事會中除通過新任副總經理由尚志資產開發財務長李焰彰出任外，亦通過第三季財報，其單季合併營收季減32％、年減41％，收斂至44.52億元，毛利率雖較上一季微降至17％，但居歷來單季次高，營益率2.1％，稅後純益年減、季減皆逾三成，為2.77億元，稅後每股純益0.5元。

今年受到市場經濟疲軟、庫存待去化時間拉長，及通膨持續壓抑需求等影響，精英今年前三季累計合併營收年減四成、為154.13億元，不過在產品組合轉佳、成本亦控制得宜下，毛利率達16.2％、營益率3％，多有優於過去歷年度的表現，累計稅後每股純益1.29元。

因應地緣政治、全球供應鏈之變化及客戶需求，精英於董事會中決議，將透過精祥科技投資在泰國設立孫公司Elite Circuit Technology（Thailand）Co., Ltd.，預計未來三年內投資總金額15億元，其中用於購買土地約4.6億元，投資新建廠房約7.6億元，未來將專注於生產高頻高速電路板及多層電路板生產。

精英已歷經兩年轉型，持續利用數位轉型優化內部營運、應對地緣政治與新興市場之製造轉型及擴大創新，讓精英觸角更多元，而經營團隊的努力也在今年獲得多項大獎肯定。包括於「TCSA台灣企業永續獎」中獲「永續報告類 - 電子資訊製造業-第1類銀級」殊榮，並於2023年中華民國企業永續發展協會之企業永續發展評鑑，於上市、櫃全市場與上市均列於前20％的第一級級距之優良成績。

此外，精英亦設置多元的溝通管道，積極落實永續策略，全力朝「2050淨零排放」目標前進，並以「永續地球、貢獻社會及誠信企業」作為核心，實現「創新科技，永續發展，致富生活的先鋒」願景。