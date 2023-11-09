石材本身有其令人著迷之處，無論是原始沈積物或化合物質，在歷經千萬年複雜的地質與風化作用後形成，因高溫劇烈擠壓，形變出紋路細緻、色澤豔麗的各式礦種。堅硬耐久的質地特性，不僅滿足於史前社會中不可或缺的功能性工具，亦作為人們為對抗時間、保存過去的理想媒材，伴隨而生的同時也是美術工藝的發展，以及介於戒律與記憶的紀念性建築與雕像。

花蓮縣文化局辦理「2023花蓮國際石雕藝術季——石宇宙」主題特展，以「心形之爆」為題，匯聚臺灣及國際的14名藝術家，期望重塑既定認知的石雕意象，如同一場對於人們傳統藝術形式認知的「大爆炸」，復返語意的原初狀態，在所指與能指的鍵結外重新找到對應的另類渠道，形塑「觀念」石雕的可能性。

展品空景。(圖/花蓮縣政府提供)

花蓮自1995年起辦理「花蓮國際石雕藝術季」，歷經12屆、近30年的精心策劃，打造東臺灣獨特藝文品牌，為臺灣累積近二百件戶外大型石雕佳作，提供鄉親及國內外遊客美好的文化享受。

策展人胡朝聖。(圖/花蓮縣政府提供)

策展人胡朝聖傳達出因應時代浪潮、並策動年輕世代參與，本屆藝術季使用宇宙大爆炸之現象為發想起點，更結合了AR模擬、發行NFT數位石塊，以及時下社群軟體之IG動態濾鏡，提供觀者有別於過去的多重面向之深度體驗。

展覽地點：花蓮縣石雕博物館大廳 第一及第二企劃室(週一休館)

展覽時間：2023.09.30 - 2023.12.24

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