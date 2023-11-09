新北市中和區今（8日）下午空襲警報大響，引發不少民眾恐慌，PTT也隨即有鄉民議論。新北市議員張維倩接獲陳情，立刻向中和分局了解，原來是轄區派出所於每日警報器試轉時誤觸海嘯警報所致。

今（8日）下午5時許，中和區有不少民眾聽到警報狂響，更有網友在PTT問卦「剛剛中和有空襲警報？」，指稱家住中和永安市場附近，突然聽到空襲警報的聲音，大概持續了一分鐘，本來以為是演習，但好像沒收到國家簡訊，詢問鄰居也有聽到嗎？而網友也隨即回報「有聽到+1…」、「超大聲」、「怕爆，差點拿鋼盔衝出去」。

值班警員不慎誤觸電子式海嘯警報，致警報器鳴響約60秒。(葉庭欣/翻攝)

值班警員不慎誤觸電子式海嘯警報，致警報器鳴響約60秒。(葉庭欣/翻攝)

據了解，下午5時許，中和分局中和所依規定每日試轉警報器時，值班警員不慎誤觸電子式海嘯警報，致警報器鳴響約60秒，警方立即採取處置作為關閉總電源，並循主官回報系統報告所長及分局民防組、勤務中心，以及警察局民防管制中心。

對此，中和分局回應，「稍早警報器鳴響，為本分局中和所每日警報器試轉時誤觸海嘯警報，造成各位民眾疑問及不便本分局在此致歉及檢討，民眾如有任何指導及疑義可致電，本分局將持續精進員警教育，熟悉操作流程，避免再次有是類情事發生」。

中和分局指出，誤鳴後轄內多位里長及民眾致電詢問，已分別向其說明誤鳴情況，並於里長群組請里長代為向里民說明；社群網站我是中和人上亦有民眾發文關心該案狀況，本分局已回文說明誤鳴情況並為造成民眾驚擾致歉。