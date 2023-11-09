藍白合陷僵局，民眾黨總統參選人柯文哲8日感嘆，終究國民黨、民眾黨DNA不同，但被問起是否代表藍白合破局，柯卻不把話說死，強調就如當醫生，「要救一個病人要救到最後一秒」。對此，前立委郭正亮8日就強調，「國民黨的力量是超過侯友宜的，柯文哲的力量是超過民眾黨的，所以為什麼大家都會希望藍白配？就是這個原因，這個意味著政黨合作」，引發討論。

郭正亮8日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「當然侯友宜的配搭是因為有政黨的合作，政黨的能量當然不是個人能代表的，因為國民黨的力量是超過侯友宜的，柯文哲的力量是超過民眾黨的，這是不一樣的，如果加上國民黨的力量，那是代表兩個政黨」。

郭正亮坦言，「我們現在只是在講說正、副兩個人，個人競選能量的加總，可是侯友宜的競選能量不高，是國民黨比較高，所以為什麼大家都會希望藍白配？就是這個原因，這個意味著政黨合作」，郭正亮最後更說，「當然柯文哲現在的想法是，我們政黨還是可以合作，但那是立法院，如果我有幸選上，我行政院還是願意用最大黨的人來組閣，跟我合作的政黨還是國民黨」。