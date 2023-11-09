2024大選，民進黨總統參選人賴清德暫處領先也積極備戰，7日公布競總核心名單，前立委郭正亮表示，賴辦決策委員會召集人邱義仁是他在民進黨內最佩服的人、國政顧問團召集人鄭麗君能力不錯，但賴清德的問題不是幕僚，而是執政的政府，所以不敢找前部長陳吉仲、陳時中當幕僚，而賴自己的問題是在感情上、信念價值認定的事，即使違法賴也會碰，但當總統不能只有理直氣壯。

賴清德陣營7日公布8名核心小組名單，包含決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍、總幹事潘孟安及榮譽主委蘇貞昌。

對於賴競總8人核心，郭正亮8日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，鄭麗君能力不錯，文化部長任內有處理很多藝文界的事情，比現任部長史哲、前部長李永得都好很多。

郭正亮也直言，邱義仁是民進黨裡面他最佩服的人之一，頭腦非常清楚、極其聰明。不過新系大將羅文嘉、段宜康沒有掛在名單上很奇怪，有沒有掛名差很多，兩個都是能人、也都有在幫忙。

至於姚立明，郭正亮認為不會分化藍白，而是針對柯文哲，因為黨內熟悉柯的人不多，雖也有柯陣營的叛將(柯市府的都發局長)林洲明、(前柯幕僚)張益贍，但級別都沒有姚立明高。

但郭正亮話鋒一轉，點出賴清德的問題並不在幕僚，背後靈是「執政的政府」，大酸賴不敢找前農業部長陳吉仲、前衛福部長陳時中當幕僚，因為選舉對手都是在打這些人，而不是打賴本人。

不過郭正亮也說，有些問題是賴清德自己造成，像是萬里故居，違法就是違法，當然知道感情濃厚，賴也打感情牌，說爸爸辛苦一輩子、很早就過世。

郭指出，這凸顯出賴清德的決策特質，就是在感情上、信念價值認定的事，即使違法賴也會碰，像是台南市長任內232天不進議會，賴會理直氣壯，但當總統不能只有理直氣壯。