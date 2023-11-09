晶睿通訊表示，10月合併營收較上月成長，主要是供貨因應客戶的需求動態調整，累計前10月合併營業收入為79.56億元，年成長3.56%。

晶睿通訊致力於北美市場推廣旗下智慧雲端安防服務VORTEX，近期成功獲得台灣在美國加州的大型機構青睞，透過全方位安防解決方案，影像資料可藉由邊緣運算於AI攝影機儲存、分析，並備份雲端，當事件發生，更可連結播音系統即時告警，不但確保環境安全性，更提高機構營運效率。

晶睿通訊前3季合併營收為73.02億元，年增11.46%，營業毛利為17.7億元，年減0.4%，合併毛利率為24.25%，年減2.89個百分點，營業淨利為3.38億元，年減32.33%，營業淨利率為4.62%，年減3個百分點，稅後盈餘為4.05億元，年減11.7%，每股盈餘為4.68元。

晶睿表示，雖然整體市場需求相對減緩，將強化產品競爭力，以內建人工智慧影像分析爭取商機，提高市佔率，並持續投資智能製造以優化營運效益。