藍白合陷僵局，外界開始出現「侯韓配」聲浪，資深媒體人王淺秋昨（8）日證實，前高雄市長韓國瑜確實曾「被徵詢」，但韓表示只想好好當啦啦隊，並無意願當副手。對此，有媒體分析3大原因，其中國民黨主席朱立倫曾透露韓國瑜主動提起想任黨副主席一事，據傳讓韓非常不滿，經過此事後，讓韓對這次大選的任何職位都非常謹慎，甚至連列入不分區立委名單都無意願。

日前有媒體稱韓國瑜與柯文哲會面時曾表示「沒侯柯配就是侯韓配」一事，王淺秋昨在廣播節目《千秋萬事》中透露，韓直言以他的個性，怎麼可能對老長官講出不禮貌的話；但韓也坦言確實曾被徵詢擔任副手，但他只想好好當啦啦隊，目前沒有當副手的想法。

對此，《中評社》今分析韓國瑜不想淌渾水的3大原因，首先，柯文哲是韓國瑜過去任台北農產公司總經理時的老長官，在韓幾乎退出政壇時，是柯給他機會延伸後續的發展，且若藍白破局，韓不會想與柯正面對決，對於重情義的韓而言，即使是任侯副手都是無法承受之重的人情包袱。

第二，該評論認為韓國瑜經歷2020大選落敗，接著遭罷免市長職位後，呈現半退隱政壇狀態，依照目前情勢變化，韓國瑜若「撩下去」恐重蹈覆轍。該評論最後提到，對於朱立倫爆韓國瑜主動提起想擔任黨副主席一事，讓韓相當不滿，但考量進入大選熱戰期，無意引發藍營內部更大矛盾而忍下。因此，韓國瑜對任何職位都非常謹慎，甚至連列入不分區立委名單都無意願。