2024總統大選藍白合進入政黨協商的「延長賽」，除了立委席次互相支援等4點共識，對於總統人選產生方式仍是隔空叫陣，甚至瀕臨破局。日前，國民黨高雄市第8選區立委參選人李明璇公開宣稱，歡迎民眾黨總統參選人柯文哲幫自己站台，被視為藍營「小雞」開出第一槍。不過，據悉，柯文哲在高雄確曾主動接觸藍營「小雞」，被解讀已經出手挖牆角。

藍白合「歹戲拖棚」讓基層支持者感到不耐與焦慮，徬徨的藍營「小雞」只能保持觀望。不過，高雄市第8選區立委參選人李明璇周一開出第一槍，公開歡迎柯文哲站台。但此舉讓正在政黨協商的國民黨「滿臉豆花」，立法院黨團首席副書記長李德維不滿地表示，希望小雞不用太躁進！事實上，周日、一行程在高雄，並為競選總部剪綵揭牌的柯文哲，確實有主動約見藍營「小雞」。

據透露，包括被國民黨寄予厚望的第6選區立委參選人陳美雅就接到約見電話，雖然知道要當選不能沒有柯文哲的加持，甚至還傳出民眾黨可能提名黨內另一位議員參選，但礙於黨的政策尚未開放，且避免不當聯想，雖然沒有當場拒絕，惟最後還是以「跑攤」來不及的理由，「技術性」地讓這場「密會」無疾而終。

在先有泛綠同室操戈，後有立委趙天麟爆發桃色風波，高雄第6選區一夕之間成為南台灣主戰場，「三腳督」的態勢讓國民黨推出的議員陳美雅選情看好，被視為國民黨在高雄有機會勝出的選區。不過，非綠陣營內部也面臨整合問題，除了提名過程種下的心結，「在地派」、前議長許崑源，以及民眾黨態度都左右選情。

日前因涉嫌找人以每份500元價碼收購鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書，遭收押禁見的前議員陳乃靜，就是許崑源的「鐵桿」兄弟，此次大選總統挺郭，立委則是支持前民視董事長郭倍宏。至於柯文哲高雄競總主委王春福，曾任許崑源辦公室主任以及親民黨高雄市黨部主委，這位「許友友」在總統選舉選擇挺柯，民眾黨最後會不會提名自己的立委參選人也備受關注。

柯文哲回到台北不久，就亮出三份領先的民調「秀肌肉」，除了在增加藍白合談判籌碼，也不排除為單獨參選做準備，某種程度也是提醒這些在當選邊緣的國民黨「小雞」，總統大選如果單押一邊，恐怕只會離勝選越來越遠。