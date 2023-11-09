現場畫面。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」）

國道3號南向108公里香山路段，今（9）日上午8時許發生7車追撞事故，現場1聯結車、1小貨、5小客車追撞，事故也佔用外側2線道，一度造成後方回堵約5公里。警消獲報後趕赴現場，緊急將1名輕傷患者送醫，目前事故車輛已拖吊完畢，當事人均無酒駕，至於詳細肇事原因仍待相關單位進一步調查釐清。

初步研判，該場車禍事故疑因香山南向出口迴堵，造成外線車輛壅塞，1部小客車原在車陣中排隊，突然切出變換至中線時，遭中線聯結車反應不及撞擊後，將小型車推撞往外線停等車輛。