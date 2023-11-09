●聯準會研究和統計部門（R&S）周三舉辦成立100周年慶祝活動，主席鮑爾（Jerome Powell）在開幕致詞中表示，即使擁有最先進的模型，即使在相對平靜的時期，經濟情勢也經常出乎我們意料。當經濟受到難以預測的衝擊時，例如全球金融危機或大流行病，屆時做出預測的人必須跳脫固有的思考模式。他在這場談話中未提及貨幣政策或經濟前景。

●聯準會理事庫克（Lisa Cook）在都柏林出席愛爾蘭央行舉辦的會議時表示，包括俄羅斯、中東和中國在內，地緣政治緊張局勢惡化將連帶對全球市場造成衝擊，例如通膨可能因此升溫。當這些不利因素持續惡化，進而使經濟活動與貿易受創、推升融資與生產成本並觸發避險意識，將導致資產價格下跌。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至11月3日止當周，美國30年期固定低押貸款平均新造利率下跌0.25個百分點，報7.61%，創下1個月新低與16個月來最大跌幅。美國上周抵押貸款申請指數上揚2.5%，扭轉前一周的下跌2.1%。MBA表示，抵押貸款利率大跌主要反映美國10年期公債殖利率走低。

●美國10年期公債殖利率息尾盤跌6.9個基點，報4.502%。對利率較敏感的2年期債息一度上揚3.9個基點，報4.957%。美國10年期公債標售表現略優於市場預期，以及市場仍然押注聯準會已經結束升息，美國公債殖利率大多走跌。

●周三美元偏軟，尾盤美元指數微跌0.01%，報105.51，結束連漲3天的升勢。根據路透社調查，受訪的外匯策略師普遍認為到今年底美元都將偏弱，因為聯準會已經結束緊縮周期的預期升溫。

●美股、美元和美債持穩，避險需求降溫，周三紐約12月期金收跌0.8%，報每盎司1957.8美元，創下10月15日以來新低。現貨金跌0.95%，報每盎司1949.9美元，盤中一度跌1.09%，報1947.2美元美元。

●對美國和中國需求減弱的擔憂升高，國際油價連續第二天重挫。周三紐約12月期油收跌2.04美元或2.64%，報每桶75.33美元，創下7月11日以來新低。倫敦布蘭特1月期油收跌2.07美元或2.54%，報每桶79.54美元，盤中最低跌至79.2美元，為7月20日以來首度跌破80美元大關。