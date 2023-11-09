宸曜產品包括強固型無風扇寬溫工業電腦，AI邊緣運算電腦，運用於交通、軍用、安防的垂直市場應用電腦，以及影像擷取I/O擴充卡與週邊產品等品項，已廣泛應用於各種垂直領域與應用，如製造業、自動駕駛、智慧城市等。藉由其高度掌握市場脈動的研發設計思維，以及與NVIDIA、Intel、AMD等大廠的緊密合作，宸曜向來在新一代GPU或CPU正式上市前就已完成大部分的新電腦系統設計，開發速度及量產速度皆領先同業。

隨著物聯網設備的日漸普及以及人工智慧(AI)模型部署到邊緣設備上的潮流，邊緣運算(Edge Computing)已成趨勢；根據S&P Global旗下的451研究(451 Research)，到2024年將超過一半(53%)的物聯網工作負載資料運算將部署在邊緣和近邊緣環境中。邊緣運算具有包括低延遲、高頻寬和低功耗等優勢，使得企業能夠通過行動設備輕鬆處理和分析數據，如智慧監控、智慧零售、智慧製造、智慧交通等各種智慧城市的應用。

宸曜所開發專利型的無風扇寬溫工業電腦以及AI邊緣運算電腦等系統，因其散熱效能優於同業、穩定性高且算力佳，因此受到全球客戶高度肯定與採用。隨著IoT/ AIoT技術興起，邊緣運算電腦成為智慧城市與工業自動化的核心。而AI與機器學習的普及以及各式載具無人化及自主化的發展，促使AI邊緣運算電腦的需求日增；以市場需求以及宸曜科技的成功經驗來看，公司後續營運成長可期。