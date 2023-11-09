據美國之音引述美聯社報導，美國8日宣佈了一項耗資5.53億美元的項目，將在斯里蘭卡科倫坡港建設一個深水集裝箱碼頭，與中國在國際發展融資方面展開競爭。這一消息發佈之際，斯里蘭卡正在掙扎著從嚴重的金融和經濟危機中恢復過來。

美國國際開發金融公司(DFC)表示，該項目被譽為為這個南亞國家提供關鍵基礎設施，有可能「將科倫坡轉變為主要航線和新興市場交匯處的世界級物流中心」。

報導引述美國國際開發金融公司(DFC)首席執行官斯科特·內森(Scott Nathan)表示，DFC為西集裝箱碼頭提供的5.53億美元貸款將「擴大其航運能力，為斯里蘭卡創造更大的繁榮，而不會增加主權債務，同時加強我們在該地區盟友的地位.」

DFC表示，自2021年以來，科倫坡港一直在接近其容量運營，新碼頭將滿足孟加拉灣不斷增長的各經濟體的需求。

DFC將向開發該碼頭的財團提供直接貸款，該財團由印度最大的港口運營商「阿達尼港口和經濟特區有限公司」控股51％。其他合作夥伴有斯里蘭卡的約翰·基爾斯控股公司 (John Keells Holdings)，該公司擁有34％的股份，斯里蘭卡港務局持有剩餘的15％的股份。

內森表示，通過這筆貸款，斯里蘭卡將成為DFC在印太地區的「第二大外匯敞口」，僅次於印度。他在參觀新港口現場後在科倫坡對記者表示，「美國在印太地區保持活躍是當務之急。」

美國國際開發金融公司成立於5年前，是為了應對北京大規模的全球基礎設施建設運動，即「一帶一路」倡議。 通過一帶一路，北京每年投資數百億美元建設公路、鐵路、港口和機場--通常是在發展中國家--以促進貿易和對中國的好感。

一帶一路倡議中一些項目引起了爭議，其中包括位於斯里蘭卡東南海岸的漢班托塔港。斯里蘭卡從中國大量借款來建設港口和其他基礎設施，包括機場和在填海土地上建設的城市。這些項目未能獲得足夠的收入來支付貸款，因此2017年，斯里蘭卡將漢班托塔海港租給了中國。

斯里蘭卡積欠北京的數十億美元債務阻礙解決其金融困境的努力，並經常被「一帶一路」倡議的批評者引用作為證據，他們稱中國從事債務陷阱外交。

中國政府否認這種指控。中國外交部發言人汪文斌在本周二的例行記者會上表示，債務陷阱論調「不過是某些勢力為了干擾、破壞中國同發展中國家合作而編織出來的『話語陷阱』。」

鄰國印度和中國都在爭奪在斯里蘭卡的影響力，並且都已經投資擴建科倫坡港的設施。印度擔心中國在該島的影響力不斷增加，該島位於世界上最繁忙的航線之一，印度將這一區域視為其戰略後院的一部分。

科倫坡港還有一個由中國的招商局港口控股運營的碼頭。另一個中國項目是一個豪華海濱開發項目，佔地超過269公頃的填海土地，名為「港口城」，由中國交通建設公司旗下的科倫坡港港城有限公司承建。

這個耗資14億美元的項目將建設一個綜合度假村、賭場和會議中心區、一個碼頭、公寓、一個商業區和綠地，引起了斯里蘭卡和印度的擔憂，擔心該開發項目可能成為中國的一個虛擬前哨基地或殖民地。

弗吉尼亞州公立大學威廉瑪麗學院（College of William ＆ Mary）的研究實驗室AidData顯示，在發展融資方面，美國面臨著來自北京的激烈競爭，北京已重新調整其「一帶一路」倡議，使其更加綠色、安全和具有可持續性。

內森表示，可持續性和「適合當地」是DFC工作的非常重要的要素。他說：「我們沒有興趣為那些行不通的項目提供資金。當然，有時會出現錯誤。但極少。」

他稱斯里蘭卡港口碼頭項目是「對全球經濟、航運和轉運動態的投資」，並補充說，對該項目的研究「充滿信心地證明了這種動態」。

AidData在最近的一份報告中表示，繼2007年流向發展中國家的官方資金總額被北京超越後，美國在發展融資方面正在趕上中國。隨著中國縮減貸款規模，而美國通過新推出的DFC大幅增加貸款，這一差距最近有所縮小。

美國目前每年向低收入和中等收入國家提供約600億美元的發展資金。然而，AidData表示，中國每年提供800億美元的援助和信貸承諾，仍然是國際發展融資的最大官方來源。

過去20年來，中國憑借速度更快、規模更大的項目主導了全球基礎設施融資。AidData執行董事布拉德利·帕克斯(Bradley Parks)表示，現在它已經重新啓動，採取了更嚴格的環境、社會和治理保障措施。

帕克斯說：「這一發現意義重大，因為中國在全球基礎設施市場上的競爭對手提供的是安全性，而不是速度。」

「另一方面，北京正在平衡安全和速度。它在全球基礎設施市場上領先競爭對手幾步。它精準地專注於為發展中國家的領導人提供他們想要的東西：快速交付大型基礎設施項目，而不會冒不合理的高風險，」帕克斯說。「美國是否能夠做到同樣的事情是一個巨大的問號。」