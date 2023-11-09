非揮發性記憶體發明人施敏11月6日離世，享壽87歲。台積電今天表示，對於施敏離世深感惋惜，施敏在全球半導體產業厥功甚偉，其在非揮發性記憶體的鑽研成果對整體產業影響深遠，並見證台灣半導體產業發展與茁壯。

台積電指出，施敏在非揮發性記憶體上的鑽研成果對整體產業影響深遠，他也是在台灣半導體產業發展歷程中濃重的一筆，不僅在台灣半導體產業的開創時期提供重要建議，見證產業的發展與茁壯，更是現今業界諸多優秀人才的關鍵啟蒙，對產業永續發展功不可沒。

台積電董事長劉德音說，施敏啟蒙了70年代台灣半導體優秀的一代人才，其共同著作「半導體元件物理學」為全球許多世代的莘莘學子及科學家半導體研發的重要資源。感念施敏一生對人才培育的奉獻，向其家人致以深切慰問。

施敏1936年出生於上海，11月6日離世，他與台積電創辦人張忠謀是美國史丹佛大學同門師兄弟，兩人都拜在莫爾（John Moll）門下，他發明非揮發性記憶體改變全世界，著作「半導體元件物理學」被奉為半導體經典，被譽為半導體元件物理界教父。