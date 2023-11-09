美國財政部8日發表主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，台灣續列匯率操縱國觀察名單。央行總裁楊金龍今日在立法院財委會被問到時，表示貿易順差至少150億美元、經常帳順差占GDP比率至少3％這兩項是結構因素，「在一段時間內」恐怕很難扭轉，暗示被列入匯率操縱國觀察名單恐成常態，但他也強調「不會遭到美方報復」。

立委郭國文表示，兩項因素都是貿易結構因素，非央行能夠主導，台灣根本不是匯率操縱國，而是「被操縱國」，並詢問楊金龍看法。楊金龍回應：「我同意」。

要被選為匯率操縱國必須滿足以下3項條件，1是美國商品貿易順差超過150億美元以上、2是經常帳順差對GDP比率逾3％或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1％，3是3.淨買匯金額對GDP比率逾2％，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯月數。台灣因符合第1、2項，因而被列入觀察名單。

楊金龍表示，因為中美貿易戰關係，近幾年美方資通訊需求旺盛，使台對美貿易順差增加；至於經常帳順差與國內超額儲蓄是一體兩面，這幾年都超過美國檢視標準。至於美國較在意淨買匯金額，也就是央行阻升情況，台灣近兩年沒有阻升新台幣，也沒有淨買匯超過美國財政部的判斷標準，這部分美方無疑慮。

檢視過去美國財政部半年期報告，台灣在2016年4月起連三度被列入觀察名單，至2017年10月才移出名單；2020年12月台灣再度列入觀察名單，且2021年台灣更進一步符合3項標準，但仍未列入匯率操縱國，僅列入「加強觀察名單」；去年6月、11月及今年6月同樣列為一般觀察名單。