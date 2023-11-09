楊金龍表示，今年全年CPI突破2.5%的機會不大，今年前10月的CPI年增率為2.43%，主要都是受到颱風影響，造成蔬果和外食價格上揚。至於今年全年的GDP應該可以維持在1%以上，明年央行估3.08%。

楊金龍表示，全球各主要國家，包括美國、英國和歐元區及加拿大、澳洲等，利率都達到最高點，但升息周期還沒有結束。

至於立委關切日圓持續貶值，對產業有衝擊，楊金龍表示，部分產業的確有衝擊，但以整體來看，台灣的進出口受日圓貶值的影響並不大。

美國檢視匯率操縱與否有3項指標，包括對美國商品及服務貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP比率逾3％，以及淨買匯對GDP比率超過2%。楊金龍表示，台灣經常帳順差占GDP比重要降至3%，可能要很久以後；至於對美貿易順差以前都是在150億美元以下，但中美貿易衝突後，美國對資通訊產品採購轉向台灣購買，所以台灣對美貿易順差就一直增加。

至於立委質詢對美國的貿易順差，是否列入武器採購？楊金龍表示，會再確認一下，但即便扣儲軍購，台灣對美貿易順差也是會超過150億美元。