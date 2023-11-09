日本政府將尋求2兆日圓（約新台幣4270億元）預算資金，以支持晶片生產和生成式人工智慧（AI）技術進展，其中包括擴大對台積電的補助規模。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日本經濟產業省在擬議的追加預算中尋求約6500億日圓，用於日本晶片製造商Rapidus的原型生產線和英特爾（Intel）研究中心，以及支持先進半導體設計。

補助資金中約7700億日圓擬用於台積電在九州熊本縣設立的第二座晶片廠。台積電在熊本縣興建第一座晶片廠時，獲得了建設成本一半的補貼。

擬議支出預算將追加的約4600億日圓，則將用於包括支持台灣的力積電在日本東北部宮城縣興建新廠。這筆經費也將用來支持電動車關鍵零組件功率半導體。

日本也嘗試鼓勵國內發展生成式人工智慧技術。約1900億日圓擬將用於發展超級電腦以處理人工智慧學習模組的資料等領域。

日本在半導體投資激勵措施上正與美歐競爭，日本經濟產業省的支出建議已自先前半導體相關計畫的3.4兆日圓規模縮減下來，但將高於2022財年預算中所編列的1.3兆日圓。

日本經濟產業省的追加預算建議案總額為4.9兆日圓。

這筆追加預算包括8000億日圓用於擴大電力、家用天然氣和汽油補助；750億日圓用於2025大阪世界博覽會；約89億日圓將用於支持漁業，日本漁業因福島第一核電廠（Fukushima Daiichi）排放核處理水至海中引發國際不良反應而受到傷害。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1121109