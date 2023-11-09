新加坡總理李顯龍8日在當地出席論壇發言時，認為中國大陸在台灣議題上並非「衝動好戰（trigger-happy）」，他指大陸「希望台灣是『一個中國』的一部分」，但不確定如何實現；又指除非大陸受到挑釁，否則世界「不會一覺醒來發現他們（大陸）已決定發動登陸戰」。

香港東網報導，外媒認為，李顯龍這番言論，是在淡化台海衝突迫在眉睫的可能性。

外界預期中美元首下周在美國舊金山出席亞太經合組織（APEC）峰會期間會面，李顯龍指，雙方見面是積極的發展，但不會解決中美兩大經濟體之間面臨的所有挑戰，「不要指望一次會面就能讓一切變得甜蜜和輕鬆」。

李顯龍又提到南海主權爭議，指菲律賓、越南、汶萊及馬來西亞4個東協成員國，都在南海提出主權聲索，全部都希望與中國之間達成一些安排，但同時與中國有其他利害關係。

談到以巴戰事時，李顯龍譴責巴勒斯坦回教激進組織「哈瑪斯」上月初對以色列發動的襲擊，以及此後1個月內造成的平民傷亡，指出除兩國方案外，沒有其他選擇可以確保以巴的和平。

另外，李顯龍仍然認為東南亞有受到恐怖襲擊的風險，其理據是最近有青少年因涉嫌策畫在新加坡發動攻擊而被捕，以及回教祈禱團等恐怖組織存在於區內等。