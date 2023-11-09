外交部政務次長田中光6日至13日率團赴庫克群島參加第52屆「太平洋島國論壇」年會，並與諾魯、帛琉及吐瓦魯等友邦舉行雙邊會談，承諾將持續與友邦推動數位通訊、海空交通運輸等合作計畫，也將與美、澳、歐盟等代表團晤談，就推動區域多邊合作及區域情勢發展等議題交換意見。

田中光於當地時間11月7日分別與我國友邦諾魯總統亞定、帛琉總統惠恕仁及吐瓦魯總理拿塔諾雙邊會談，代表蔡英文總統及外交部長吳釗燮向友邦領袖致意，並感謝友邦長期在國際場域為我執言，各國領袖對我國推動的雙邊合作計畫表示滿意及感謝，會後田中光代表政府款宴友邦的領袖代表團。

田中光晚宴致詞時，再次感謝友邦長期堅定支持我國參與聯合國（UN）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

他表示，台灣身為太平洋島國家族成員，與友邦共享自由、民主及人權價值，將持續與友邦推動人才培育、醫療衛生、數位通訊、海空交通運輸等合作計畫，也將持續與理念相近國家協作，致力提升友邦因應氣候變遷的調適能力。

田中光另將於當地時間11月10日與馬紹爾群島總統柯布亞舉行雙邊會談，此行也將與美國、澳大利亞、歐盟等理念相近國家代表團晤談，就推動區域多邊合作與交流及區域情勢發展等議題交換意見。