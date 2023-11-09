雲豹能源表示，前三季營收主要挹注來源為認列全台單一最大儲能案場及光儲案之工程收入。展望未來，雲豹能源不僅專注綠能本業，事業版圖將延伸至綠色循環經濟產業，力圖打造低碳永續家園。秉持永續環境、友善共好以及減碳精神，雲豹能源多年來透過綠色公益、體育與永續行動等各種模式，串接全台企業、NGO組織、學校與教會等個組織力量，發揮強強聯手精神將能源轉型與永續地球觀念在各地深根發芽。
雲豹能源前三季EPS達7.6元 創同期新高
雲豹能源（6869）公布今年第三季財務報告，第三季合併營收為25.9億元，較去年同期成長21.3％，稅後純益約4.8億元，每股純益 4.1元，創下單季新高紀錄。累計今年前三季合併營收為55.5億元，年增35.4％，帶動獲利衝高，前三季EPS 7.6元，亦創下同期新高。在全球淨零趨勢與國內各項綠能需求帶動下，集團全年營收創高備受期待。
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