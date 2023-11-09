台灣出生率持續低迷、少子化情形愈發急迫，於此前提之鋪墊下，國內輕生案件不曾間斷。對此，大部分民眾也傾向會有輕生行為，關乎個人身心靈上的健康狀態，卻未有人真正將現象與社會連結。一名網友針對近日某男大生墜樓案，發出沉痛感慨：「在輕生越來越頻繁的情況下，有沒有想過我們都是加害者？」

該名男網友前天（7日）於Dcard上發文，表示無法清楚社會大眾為何對於輕生的人如此苛刻，總是充滿戲謔、責備，瀏覽抖音時，皆可發現一些當事人墜樓影片，甚至以「小飛俠」等字眼聳動入標，讓他直呼「差點吐血」。

原PO進一步指出，「在輕生越來越頻繁的情況下，有沒有想過我們都是加害者？」他說，偶爾忽視身邊親友的憂鬱焦慮，又或一句無心話語，可能無形或有形間接殺害他們；更補充表示，有些人平常富有愛心，愛貓愛狗愛街友，卻唯獨面對同學、朋友及家人時，迅速換上另一副嘴臉，往往趨炎附勢、偽善。

原PO還說，日前聽聞同系2名同學對輕生案充斥鄙夷、責備，對此無奈歎道：「怎麼可以這麼缺乏同理憐憫心…超沒口德，多行不義必自斃，希望你隨時注意自己的生命徵象是否穩定。」

最後，原PO提醒：「適逢秋冬季節，內分泌改變，人的情緒也會受影響，多多關心陪伴你身邊的人吧，如果拉不動他/她，不強求，就尊重接受他的選擇吧。有時候他們需要的不過是一次善意的理解、無條件的支持，甚至是你沈默的陪伴，搭肩擁抱的溫暖而已。」

該篇貼文引發熱議，網友紛紛留言：「好諷刺啊⋯明明平常是不會被關心的人，偏偏死後卻總是冒出一堆人在評論選擇與死法，一堆人在抱怨死掉的人對自己生活的影響」、「其他不論，但那句大家都是加害者大可不必，每個人都應該先照顧自己身心，沒人有義務對他人持續關心」、「不用道德綁架好嗎」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。