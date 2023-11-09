第十屆世界互聯網大會烏鎮峰會正在浙江嘉興的烏鎮舉行，大陸國台辦副主任陳元豐出席其中一場論壇時表示，大陸將推動互聯網產業優勢互補，希望兩岸互聯網業界抓住機遇、深化合作。

烏鎮峰會「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」9日上午舉行，該論壇由大陸中山大學、香港鳳凰衛視主辦，旺旺中時媒體集團、澳門電訊有限公司協辦。旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中、旺旺集團首席代表林天良、中山大學黨委書記陳春聲、鳳凰衛視品牌及公共事務副總裁高雁、澳門電訊有限公司總裁潘福禧、香港創新科技及工業局局長孫東皆共襄盛舉。

陳元豐致辭表示，兩岸互聯網合作具有良好的基礎、強大的動力、無限的空間，大陸將以落實支持福建建設兩岸融合發展示範區為契機，不斷完善細化深化兩岸融合發展的政策措施，推動互聯網產業優勢互補，希望兩岸互聯網業界抓住機遇、深化合作。

陳元豐指出，兩岸同胞是一家人，同文同種、同宗同源，在今天的互聯網時代，兩岸民眾可以更快速與便利地溝通，更廣泛多元持續深入交流，進一步增強歷史、文化、民族、國家認同，希望兩岸民眾利用互聯網新興技術，共同推動中華傳統文化創造性轉化和創新性發展。

陳元豐強調，俄烏硝煙未散、巴以戰火又起，互聯網讓我們更加真切地看到戰爭的殘酷；發展的前提首先是和平，沒有和平，更沒有未來。

陳元豐最後批評，由於台獨分裂勢力和外部干涉勢力加緊挑釁，當前台灣正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退的關鍵抉擇，希望廣大台灣民眾勇於擔起和平發展的責任，在戰爭與和平的關鍵抉擇中做出理性的選擇。