台中市議會民進黨團今天早上開記者會揭露台中市議員、第五選區立委參選人黃健豪使用原北區漢口路4段藥妝店作為競選總部，競總前9棵小葉欖仁樹被移除，市府理由是為了道路燙平，但今年道路燙平案件僅這件移除路樹，痛批市府「特權包庇、差別待遇」。建設局澄清，是因浮根影響用路安全才移除。

建設局澄清，台中市漢口路兩側樹木均種植於道路側，屬路肩樹，樹種以黑板樹及小葉欖仁居多，因浮根造成路面隆起，已影響用路安全，里長與居民均多次反應，盼市府協處。

建設局說，此案經提送景觀植栽委員會審議，決議採分年分段處理，若健檢良好的樹木將移植它處，結構不良或健康不佳者移除後，再於適當地點補植。第一階段已於2021年移植與移除共31株，第二階段於今年移植與移除共28株，並已於適當地點補植。

另針對議員關心台中市漢口路四段的道路燙平工程，建設局說明，針對路樹浮根安全問題，市府接獲里民反映，報請景觀植栽委員會審議，9月依規進行移植與移除；該處道路燙平訂於11月份啟動，已提前宣導周知，以利用路人知悉。