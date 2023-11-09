拋民調攤牌！壓垮藍白合最後一根稻草？ 柯辦：沒柯文哲「侯友宜贏不了賴清德」 @ChinaTimes

藍白整合膠著，民眾黨總統參選人柯文哲8日曝光3份內參民調顯示，在三腳督情況下，柯都領先民進黨總統參選人賴清德，國民黨侯友宜則在2份民調中輸給賴。柯辦今表示，如果沒有柯文哲在選票上面，支持者會流向鴻海創辦人郭台銘；如果沒有柯文哲，侯友宜也贏不了賴清德。

外界分析，柯文哲拋出民調，是壓垮藍白合最後一根稻草，質疑柯想要琵琶別抱，民進黨則稱柯文哲半夜吹哨狀膽，羞辱侯友宜。對此，柯辦發言人吳怡萱今天說，先回應民進黨，不要見縫插針，民進黨一定是最希望在野分裂的，民進黨的話就聽聽就好，請民進黨不要見縫插針。

她表示，為什麼會提出3份民調，還是要跟社會大眾說明，第一就是說，當在討論在野整合的時候，民眾黨希望用公開、公平、公正的方式提出一個比賽規則，所以一直在強調全民調，但是國民黨似乎好像想要用喬的、政黨協商，甚至提出民主初選、日本式，德國式這些民眾普遍不了解的方式，所以民眾黨才會說，既然這樣，用民調、用數據來說話，所以自己就花了錢來做民調。

吳怡萱強調，這3家民調機構其實樣本數多達3000份，這是比一般民調機構都還準確，現在大家就講，為什麼柯跟侯要分開來放、分開來比，因為必須要判斷出誰才是最強的候選人，如果假設柯侯、侯柯一起比，會平均或稀釋掉兩個人的實力，也沒辦法比較出誰才是最強的候選人，「最後站上投手丘的人，只會有一個，不會是兩個人」。

吳怡萱說，「如何找出最強候選人是我們的初衷」，才會有所謂分開來做民調，可以看到結果，柯文哲明顯的領先侯友宜，而且是緊咬賴清德，對賴清德產生巨大的威脅，如果沒有柯文哲在選票上面，可以看到支持者會流向郭台銘；如果沒有柯文哲，侯友宜也贏不了賴清德，這都是數據上面顯現出來的事實。

吳怡萱表示，回到郭台銘的角色，郭跟柯文哲的票源本來就是重疊的，如果可以整合，或是拉郭的力量進來，讓在野力量更強，這本來就是民眾黨的期待，所以才會有積極拜會，才會有積極的互動。

至於希望藍白合周六或周日前有答案？吳表示，當然就是希望愈快愈好，還是希望用全民調的方式，至於什麼比例、細節，都可以談，只要國民黨願意，民眾黨希望盡快，因為時間也是不等人的。