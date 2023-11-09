外交部長吳釗燮在愛沙尼亞當地時間8日發表演說表示，當前中國利用各種手段威嚇台灣，並企圖利用訊息戰及灰色地帶策略等混合戰型態，對台灣的開放社會展開一場無聲的戰爭。台灣除提升自我防衛能力的決心，也將與美國等夥伴合作，並學習波羅的海國家持續發展不對稱戰略能力。

吳釗燮出訪波海三國，8日應愛沙尼亞「國際防禦及安全中心」邀請，以「台灣與愛沙尼亞：和平與民主的夥伴」為題發表專題演說表示，台愛兩國距離遙遠，但雙方對抗威權主義的歷史經驗卻十分相近；台愛兩國分別緊鄰中、俄威權國家，所以深刻體會威權擴張主義對區域安全構成的威脅。

他指出，中、俄兩國於今年6月及8月進行兩場大規模聯合軍演，顯示儘管中、俄不再提及「無上限的夥伴關係」，但兩國擴張的野心不減。當前中國利用各種手段威嚇台灣，並企圖利用訊息戰及灰色地帶策略等混合戰型態，對台灣的開放社會展開一場無聲的戰爭。

另外，他說，經濟脅迫也是中國常用的手段之一，無論澳洲紅酒及龍蝦、立陶宛乳酪製品，以及台灣水果等，都成為中國利用貿易做為武器的受害者。

吳釗燮舉例說明中國大陸擴張的野心，去年4月中國與索羅門群島簽訂安全協議，成為日本、澳大利亞及美國的安全隱憂；中國也以「珍珠鏈」戰略持續在緬甸、斯里蘭卡及巴基斯坦等印度洋沿岸國家獲得軍事港口使用權，使得南亞國家提高警戒。

此外，他說，中國持續以科學研究與基礎建設為手段，擴張在北極圈的勢力，例如中國已投資900億美元在北極圈的採礦及能源產業，且中國於2013年藉由與冰島簽訂自由貿易協定換取支持，以獲得「北極理事會」（Arctic Council）觀察員身分。

面對大陸的擴張主義，吳釗燮認為，民主社群已有所警惕。日本持續加強其西南島嶼的軍事部署，美國也以「澳、英、美三方安全夥伴」（AUKUS）、「四方安全對話」（QUAD）、「美、日、韓同盟」（US-Japan-Korea Alliance）等機制鞏固與盟友合作，並同時邀請日本與澳大利亞加強與菲律賓軍事合作。

此外，今年5月「七大工業國集團」（ G7）領袖宣言聲明支持台海和平穩定，7月歐盟領袖峰會也重申反對中方片面改變現狀的立場。

吳釗燮提及，台灣為歐盟重要貿易夥伴，也在全球供應鏈中扮演重要角色。如果台海發生衝突，將對全球經濟造成嚴重衝擊；因此國際社會持續關切台海現況，有助降低中國對台動武的可能。台灣除提升自我防衛能力的決心，也將與美國等夥伴合作，並學習波羅的海國家持續發展不對稱戰略能力。

他重申，在蔡英文總統的領導下，台灣不挑釁、不冒進，但也不會屈服於中國的壓力，台灣願意在對等的基礎上與中國展開對話，尋求雙方和平共存的機會。

吳釗燮表示，威權主義政權目標為改變既有以規則為基礎的國際秩序，台灣不會向威權主義低頭，也會持續加強我們的韌性。台灣會持續與愛沙尼亞等理念相近國家合作，以捍衛我們所相信的價值及民主自由的生活方式。