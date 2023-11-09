對於2024年的選股趨勢，Douglas Richardson建議，投資人不妨將焦點放在6大未來關鍵成長主題：科技應用增速、全球消費需求、工業自動化、醫療創新、移動變革、金融科技興起，並透過專業的主動管理，盡早布局這些具有高速成長特質的產業，打造長期超額報酬契機。

Douglas Richardson指出，根據過往經驗，每當利率見頂之後，投資市場將聚焦股市基本面，且股市估值也將趨於平衡，具有獲利成長驅動力的企業，有望成為明年股市投資的吸金焦點。統計顯示，目前成長股相對於價值股的本益比倍數僅1.3倍，仍不到均值的1.5倍，另外從獲利成長面分析，明年成長股獲利還有續揚15.8%的強勁空間，相較價值股的9.8%明顯勝出，顯見股市明年度的基本面展望看升，有利於股價表現。

Douglas Richardson認為，全球投資趨勢已逐漸改變，未來將朝向具有顛覆性創新特質的投資主題機會，且該趨勢處於新成長週期的初期階段，以目前全球抱以高度期待的AI人工智慧為例，現在產業的運用正處於萌芽期，預料結合不同產業之後，將替產業帶來重大變革，包括醫療、電動車、科技金融等都將是首要受惠產業，AI運用預計到了2030年將達到1.8兆美元產值之多；另外像是近年工業蓬勃發展，看好工業透過大量投入研發製造、政策支持，以及與科技結合，未來趨勢持續看升。