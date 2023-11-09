蔡政府任期將屆，行政院今日公布政府7年半執政成果，含括經濟發展、社會福利、民主自由及國防自主，未來也規畫定期展現相關成果。行政院長陳建仁說，當前整個國家向上提升，卻有部分人士遇到選舉便信口雌黃、謾罵，令人難過，雖然選戰攻防難免，但不該抹煞政府和國民努力，盼各部會以如履薄冰態度持續推動人民福祉。

行政院發言人林子倫主持院會後記者會時轉述，陳建仁說，明年總統立委選舉將近，各政黨參選人間不免有攻防，這是台灣自由民主表現，但是最近看到不實訊息混淆視聽，抹煞政府和國民努力的施政成果，使人感到相當難過，今天政府報告7年半施政成果亦要拋磚引玉，盼各部會加強盤點，利用各管道讓民眾得知，並落實施政透明。

陳建仁提到，國際透明組織公布的清廉印象指數，台灣在全世界排名第25名，無論中央、地方或民間機關，整個國家向上提升，但仍有部分人士遇到選舉便信口雌黃、謾罵，令人難過。

他說，台灣是奉獻之地，政府和2300萬人民都很努力，請各部繼續用如履薄冰的態度，全力為人民的福祉來推動，在民主自由、法治和多元的道路上持續壯大，鼓舞所有2300萬人民齊心竭力，更加堅韌和努力。

在經濟發展施政成果部分，行政院綜合業務處指出，台灣獲得多項國際評比的肯定，其中IMD世界競爭力排名，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，已連續3年蟬聯世界第1。另推動六大核心戰略產業、5＋2產業創新、投資台灣三大方」，優化投資環境，全國經濟成長率自2016年起年年正成長，2021年疫情期間更創下6.53％的新高；產業也成功轉型升級，尤其各項基礎建設（包含前瞻基礎建設）成果豐碩，吸引國際投資及優秀人才來台。

為了讓全民共享經濟成長的果實，行政院綜合業務處指出，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7470元，調幅達37％，日薪更由120元調升至183元，調幅高達52％；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4％。

在社會福利這塊，行政院綜合業務處指出，政府推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元，於今年提高至1092億元，育兒津貼加倍，長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至650億元，成長超過13倍，受惠人數也由原9萬人增加至47.79萬人、增加5倍。 落實居住正義方面，行政院綜合業務處指出，2016年前興辦社會住宅只有9600餘戶，目前直接興建部分今年底將達9萬5000戶，加上包租代管可望超過16萬戶，租金補貼由原6萬戶，預計今年能達成50萬戶的目標，大幅減輕民眾生活負擔。

至於民主自由，行政院綜合業務處說，台灣在全球民主指數報告已連續3年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權及正義等普世價值上，執政團隊對內推動司法改革、轉型正義，對外則以國機國造、國艦國造及擴大軍事採購等，強化國防自主及建構堅實國防戰力。