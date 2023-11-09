【全程字幕】沒見過徐春鶯？四叉貓批柯文哲說謊 柯辦發言人吳怡萱：園遊會很多人的確會沒印象 @ChinaTimes

民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發議論。民眾黨主席柯文哲日前稱他本人沒見過徐春鶯，卻被質疑說謊，有影片披露，徐春鶯曾在2019年「大江南北新住民園遊會」向柯文哲介紹攤位美食。對此柯辦表示，柯文哲的確對徐沒有印象，沒有刻意要說謊。

柯辦發言人吳怡萱說，柯文哲的確是對徐春鶯沒有印象，現在看到的影片是一個公開場合，園遊會有非常多的人，以及非常多的攤位跟這些相關代表，在這樣的場合上，相信柯文哲可能或多或少會看到，但是柯文哲的確會對徐沒有印象，所以沒有刻意要說謊這件事情。