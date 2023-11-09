副總統賴清德8日主動拋出，陸生將比照外籍生納入健保，最快明年9月上路，遭在野批評，該政策過去因深綠反對卡關12年，民進黨今是昨非，是為選舉不擇手段。對此，行政院發言人林子倫澄清，此說法並非事實，兩者沒有關聯，不必多做臆測；衛福部也澄清，一直都有檢討，因討論告一段落，大家覺得成熟才「往前再跨一步」。

衛福部次長周志浩出席行政院會後記者會時說明，健保問題非常多，部內一直不斷檢討，以陸生納保為例，政府不斷評估納保人需求到何種程度？對社會、財務的影響如何？跟其他族群間平衡性又是如何，而檢討到一段落後，大家覺得成熟、還可以時，就會往前再跨一步，目前是朝比較開放態度來處理問題。

陸委會文教處長張張補充，陸委會多年來都有會同相關機關研議陸生納保議題，並和社會各界廣泛溝通，同時透過辦活動或海基會，關懷在台陸生的健康照護問題，相關意見和推動工作都有持續進行，陸委會也希望在台陸生能早日獲得健康的完善保障，跟外籍生有一致的待遇。

張張指出，過去疫情三年，外界也得知漏接的防疫風險，認為應該要把所有人、包含陸生納進來，因此推行該政策有其必要性。

林子倫補充，政府近期就外籍生、陸生及僑生的健康保險措施進行跨部會研議，會在確保健保制度穩健發展基礎上，提供外籍學生來台就學期間同等待遇健康照顧，持續強化國內防疫體系，實現健康無國界願景。