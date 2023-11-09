工業電腦廠宸曜（6922）9日以每股82元掛牌上櫃，開盤上演蜜月行情，盤中高點站上110.5元，漲幅逾兩成。

宸曜公司產品包括強固型無風扇寬溫工業電腦，AI邊緣運算電腦，運用於交通、軍用、安防的垂直市場應用電腦，以及影像擷取I／O擴充卡與週邊產品等品項，已廣泛應用於各種垂直領域與應用，如製造業、自動駕駛、智慧城市等。藉由其高度掌握市場脈動的研發設計思維，以及與NVIDIA、Intel、AMD等大廠的緊密合作，宸曜向來在新一代GPU或CPU正式上市前就已完成大部分的新電腦系統設計，開發速度及量產速度皆領先同業。

隨著物聯網設備的日漸普及以及人工智慧（AI）模型部署到邊緣設備上的潮流，邊緣運算（Edge Computing)已成趨勢；根據 S＆P Global 旗下的 451 研究（451 Research），到 2024 年將超過一半（53％）的物聯網工作負載資料運算將部署在邊緣和近邊緣環境中。邊緣運算具有包括低延遲、高頻寬和低功耗等優勢，使得企業能夠通過行動設備輕鬆處理和分析數據，如智慧監控、智慧零售、智慧製造、智慧交通等各種智慧城市的應用。

為因應邊緣運算的發展，工業電腦的定位也趨向硬體小型化、高密度化，在運算能力高的同時，又要能適用於惡劣和極端環境條件，且需達到低功耗和最小熱量產生，也代表著需要更具算力且穩定性更佳的工業電腦，否則可能導致故障甚至影響產能與稼動率。

宸曜開發專利型的無風扇寬溫工業電腦以及AI邊緣運算電腦等系統，因其散熱效能優於同業、穩定性高且算力佳，因此受到全球客戶高度肯定與採用。隨著IoT／ AIoT技術興起，邊緣運算電腦成為智慧城市與工業自動化的核心。而AI與機器學習的普及以及各式載具無人化及自主化的發展，促使AI邊緣運算電腦的需求日增；以市場需求以及宸曜科技的成功經驗來看，公司後續營運成長可期。