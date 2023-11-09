民進黨考量新的立委參選人在議題上，實力較薄弱，將以同質性及對手同質性分類， 連線方式或區域聯合作戰方式協助；民進黨發言人張志豪表示，民進黨中央有很好的分工，在副祕書長黃建嘉的領軍下組成空軍的團隊，會與各地的立委參選人合作，會拋出相關很多不為人知的訊息。

民進黨提名的「民主大聯盟」很多立委參選新人，結合成「三一八學運連線」、「絕地武士連線」、「君臣連線」等，拼曝光率。

張志豪說，除了今天記者會的新竹市立委林志潔、基隆市立委參選人鄭文婷兩位律師的「穩潔連線」，前陣子有「褪黑激素」是對抗黑金的家族勢力，還有「絕地武士」，其對手都是不法的土地利益。

他說，今天是「穩潔連線」，訴求要有一個乾淨，不要被中共介入的國會。

他說，民進黨中央這次有信心，我們這次組成的「民主大聯盟」絕對都比國民黨的候選人可以守護台灣的利益。

林志潔舉例，她的選區新竹市是一個高科技又有那麼多研發基地選區，包括工研院、清華大學跟國立陽明交通大學、太空中心等，但現任國民黨立委鄭正鈐，短影音一樣被剪到抖音跟YT的頻道，而且也宣稱說「只要中國能夠統一台灣，中國就會變成大的海權國家」。

她說，大家到網路上檢索都可以看得到，這樣子的言論。國會需要一個能夠真正顧台灣、護在地，不容許中共的勢力不管在總統大選或立委選舉入侵，使得這些國會議員變成中共在台的代理人，這對台灣的民眾跟我們立法政策是非常危險的一件事。

被問到「穩潔連線」是否透過區域聯合作戰的方式更能夠鎖定議題去發揮？鄭文婷說，主要是在於有這些事實的存在，有了事實的素材就可以清楚明白的讓人民更了解到國家現在面對的困境，不只是對外有中共武統的威脅，對內還有一些民代配合唱和，這才是主要的核心重點。