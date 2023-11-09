有別於過往較常見的單一股票型或債券型的永續基金，聯博引進聯博-全球永續多元資產基金，投資組合具備三大特色，為投資人掌握符合永續發展目標的多元資產，涵蓋股、債等多元機會，同時配置成長股，永續與成長兼具，投資毋須選邊站，成為多元投資新動力。永續投資不僅僅是簡單剔除如酒精、煤炭、賭博、色情等個別產業，而是更積極地識別能協助達成永續發展目標的投資主題。本基金是台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的境外多元資產型基金，屬於綠化程度最高級別的基金。

《歐盟永續金融規範》(SFDR)為目前全球主要透過統一標準揭露和審視金融商品ESG落實程度的規範，以「剔除漂綠」金融產品。第9條(Article 9)是最高級別，永續規範最為嚴格，產品須以永續投資為核心目標，這些目標必須對環境有正向貢獻，且基金中的各項投資都不能損害環境、社會、治理等目標。目前全球主、被動式基金超過2萬8,000檔，符合SFDR第9條之基金因為綠化程度高，全球僅不到2千檔，相對較少。

全球經濟成長走緩，但永續主題的股票深具成長動能。過去12年來，MSCI社會責任投資指數長期累積表現為165.2%，優於MSCI世界指數的139.9%3。換句話說，永續投資不只是口號，而是可望創造美好未來與報酬表現的雙贏策略。

目前聯博-全球永續多元資產基金本配置近三成4高品質成長股，發掘產品或服務符合永續發展目標且深具成長動能的ESG。聚焦氣候變遷、健康醫療、改善生活三大永續主軸，不僅富含多元商機，且永續題材為長期趨勢，較不受景氣循環影響，成長動能可望遠超過全球GDP成長。

全球主要央行的升息循環已步入尾聲，帶動各類債券的殖利率走升，截至10月31日彭博MSCI全球永續企業債券指數最低殖利率5來到5.8%，位於近十年來的高點。因此在永續投資組合中，納入ESG相關債券配置，可望為收益添新柴火。