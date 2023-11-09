警訊後全案依社會秩序維護法，移請新北地院裁處。（圖 / 劉詠韻翻攝）

有網友在LINE社團「社會事新聞影音」發布一段行車記錄器影片，昨（8）日有一名男子腳賤，在新北市三重區車路頭街，突然伸腳作勢狠踹一輛行駛中的機車，騎士受到驚嚇差點連人帶車摔車。警方透過影像追查，通知蘇姓男子到案，他辯稱：「是為了行人路權，在馬路上做實驗，看汽機車會不會禮讓行人」。警訊後全案依社會秩序維護法，移請新北地院裁處。

根據影片顯示，當時機車騎士在道路上正常行駛，行經車路頭街時，原本在路堂行走的蘇姓男子，竟突然把腳抬起作勢踹車。騎士當下緊急閃避差點摔車，所幸並未因此受傷，男子竟然還嗆騎士：「未禮讓行人耶！」

（影片/ 劉詠韻翻攝）

對此，轄區三重警分局表示，經檢視影片，男子已涉嫌違反《社會秩序維護法》63條「蒙面偽裝或以其他方式驚嚇他人有危害安全之虞者」，警方雖未接獲檢舉，但主動介入調查，確認該位民眾是43歲的蘇姓男子，通知到案說明後，依法移請新北地院裁罰。

警方呼籲，若發現有未禮讓行人之違規行為，應循正常管道檢舉，由警方依據違規事實舉發，切勿於道路上驚嚇往來通行之用路人，除了違反社會秩序維護法相關規定外，若造成用路人發生事故或危險，也必須負擔相關的刑事責任；請用路人務必遵守交通規則，避免危害發生。