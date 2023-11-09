經濟部長王美花昨率團訪日，今(9日)除參加東京「2023日本臺灣形象展」開幕，也排定拜訪荏原製作所、富士軟片等4家日本半導體廠商。她今天提前宣布，已獲這些廠商同意加碼投資台灣，合計百億台幣，預計明年第一季敲定。

據了解，未來日商投廠投資計畫落實後，後續申請國內補貼，台灣會在研發補助條件上設限，把台商供應鏈廠商納為評分條件，以利台灣機械與零組件廠商進入台日半導體供應鏈中。

王美花會見的半導體設備商荏原製作所是百年老牌，富士軟片近年從底片和數位攝影業務轉型半導體領域，另2家不具名者都是半導體設備商。王美花說這些廠商會來台建廠或擴產，有的本來只是銷售、服務據點，現在要擴大到研發，這些投資金額預計新台幣100億元。

另外，日本政府要為台積電熊本二廠在內的半導體廠提供1兆9000億日圓（4069億元補助），預計10日的內閣會議上獲通過。王美花也說，台日的產學合作長期有很好友好關係，台灣有完整供應鏈，未來半導體最先進製程還是會留在台灣，日本最近推出新法案也是吸引半導體來發展，廠商也需要到各國布局，日本用高額補貼來吸引，拓展台灣在國際上的影響力，但國內會持續深耕最先進製程。