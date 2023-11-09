美國國務卿布林肯8日表示，一旦這次新一輪以巴衝突結束，加薩應與約旦河西岸一併由巴勒斯坦自治政府治理。這透露華府亮出解決以巴衝突的首選方案，但分析指出此路困難重重。

布林肯（Antony J. Blinken）這番話是在東京的七大工業國集團（G7）外長會議所發表。紐約時報指出，美國總統拜登目前承受越來越多壓力，要他發揮影響力推動解決以巴衝突的長期解方並減少平民傷亡；也有越來越多跡象表明，美國和以色列間的利益分歧正擴大。

● 美以矛盾浮現 拜登端出解方首選

布林肯8日時指出，需有積極因素才能實現持久和平，「加薩危機後的治理核心，必須納入巴勒斯坦人民的聲音和心願。這需包含巴勒斯坦主導的治理，以及加薩與約旦河西岸統一於巴勒斯坦自治政府治下」。

布林肯並未提到如何落實相關細節。紐時認為當下以色列與哈瑪斯（Hamas）戰事正酣，即便以色列能在加薩把哈瑪斯趕下台，恢復讓巴勒斯坦自治政府治理加薩也非易事。巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）民望極低，許多巴勒斯坦人認為他貪腐、透過和平談判建國已告失敗。

美國與以色列這週還浮現另一潛在分歧。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍可在戰爭結束後「無限期」在加薩扮演安全角色。但白宮國家安全會議發言人柯比（John F. Kirby）回應說，以色列軍隊重新佔領加薩「不是正確作法」。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員、曾參與中東和平談判的米勒（Aaron David Miller）說：「美國正益發感到不快與洩氣，甚或惱火。」但他認為美、以間的分歧還不致讓拜登放棄支持以色列。

● 依據奧斯陸協議而成立 巴自治政府孱弱

半島電視台（Al Jazeera）指出，1993年巴勒斯坦解放組織（PLO）領袖阿拉法特（Yasser Arafat）與以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）簽署奧斯陸協議（Oslo Accords），提出以巴和平進程盼結束雙方數十年衝突，兩人並一同獲得諾貝爾和平獎。

根據奧斯陸協議，以色列從加薩與約旦河西岸撤軍，交給巴勒斯坦建立自治政府治理，雙方放棄武力並相互承認，之後再尋求達成永久協議。但1995年拉賓遭以色列右翼激進分子暗殺身亡，巴勒斯坦極端勢力也連續對以色列襲擊並演變成武裝對抗，奧斯陸協議名存實亡。

法國全新聞頻道「法國24台」（France 24）指出，根據奧斯陸協議而於1994年成立的巴勒斯坦自治政府，時至今日只能控制名為「A區」的約旦河西岸約18%土地，另外82%的「B區」與「C區」不是完全由以色列控制，就是只能以巴共管。

阿巴斯日前會談時告訴布林肯，加薩走廊是巴勒斯坦建國不分割的一部分，但只有在以色列結束對兩塊巴勒斯坦土地的佔領，並需在一個「含有整個約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊的全面政治解決方案」架構下，巴勒斯坦自治政府才能發揮。

作為首任自治政府主席阿拉法特（Yasser Arafat）的繼任者，阿巴斯的能力更為有限。哈瑪斯在2006年的議會選舉大勝，並在後來的加薩戰役取勝後於2007年完全控制加薩，巴勒斯坦自治政府此後就管不到當地。

● 自治政府在巴人眼中已無代表性

雖擁有安全部隊、公務員制度和國家運作的特徵，但在巴勒斯坦人眼中，自治政府等同腐敗、專制且向以色列屈膝因而極不受歡迎。

一些外電指出，阿巴斯從2006年起以各種理由推託或拖延選舉，以致自治政府嚴重缺乏巴勒斯坦民意支持的合法性，號稱與以色列合作卻對以色列在約旦河西岸步步進逼束手無策，以致大部分巴勒斯坦人甚至將自治政府視為一群背離民心的菁英階級非法實體。

在黎巴嫩的哈瑪斯領袖之一哈姆丹（Osama Hamdan）6日表示，人民「不會買單美國這套只顧及自身和以色列佔領者的計畫，更不會接受魁儡政府」。

拜登政府這份以巴和平藍圖的困難點，還在於有賴以色列政府能與巴勒斯坦自治政府達成協議。無論哈瑪斯還是自治政府，都完全拒絕與當前的尼坦雅胡極右翼內閣打交道，必須等以色列出現願與巴勒斯坦人合作擘劃加薩未來的新政府，才有可能出現轉圜。