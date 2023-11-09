台中山城客家鄉親馬先生低調捐出168箱圖書，12所國小受惠。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

台中山城客家鄉親馬先生，深知教育文化對國家社會的影響深遠，昨日在東勢區中山國小舉行圖書捐贈儀式，共捐出168箱圖書，包括東勢、新社、和平區12所學校受惠，每校可獲贈198本精裝圖書及30片CD。

從事出版業的馬先生，深知教育文化須向下扎根，透過立委江啟臣服務處與台中市府客家事務委員會聯繫，希望能捐贈圖書嘉惠莘莘學子，昨於中山國小舉行捐書儀式，馬先生相當低調不願露面。

立委江啟臣則化身兒童故事長腿叔叔現身，他表示，馬先生慷慨捐書，對於提升山城各校的教育資源有很大的助益，這些圖書不僅能豐富學生知識，還將激發學生對閱讀的興趣，增進視野及擁有世界觀。江也加碼致贈《燕兒慢飛》繪本，內容提倡重視兒童安全的意識，是一套畫風細膩、故事豐富的書籍。

市府客家事務委員會主委江俊龍指出，受贈的學校有東勢、中山、新盛、石角、中科、成功、新成、石城、明正、中坑、大林、福民等12所國小，感謝馬先生拋磚引玉，為學生們提供寶貴的學習資源。