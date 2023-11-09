基隆市立法委員選舉進入短兵相接的局面，繼國民黨聯合競選總部、無黨籍立法委員參選人王醒競選總部，民進黨總統參選人賴清德與立委參選人鄭文婷的聯合競選總部將於11日成立。9日上午舉行記者會，除公布競總的捐款帳號並預告競總成立外，也公布了相關的競選小物，並希望民眾能夠參與成立大會。

立法委員蔡適應表示，他這次擔任聯合競選總部主委，也邀請國策顧問、基隆信賴之友會主委童永共同參與這次的記者會。他表示，賴清德與鄭文婷的聯合競選總部將於11日正式成立，當天會邀請諸多重量級來賓到場助講，包括前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、民進黨前主席卓榮泰、衛福部前部長陳時中、內政部長林右昌等人，總統參選人賴清德也將會壓軸登場。

立委參選人鄭文婷提到，基隆的立委選舉受到全國關注，民主進步黨基隆所有的黨公職人員也展現了團結和奮鬥的精神，她有高度的信心勝選。

另外，擔任競總文宣召集人的議員施偉政則說，這次所準備的競選小物，除有賴清德主席加持的棒球外套外，還有挺台灣POLO衫、挺基隆棒球帽、挺台灣馬克杯、挺台灣鑰匙圈，以及限量版機能防風挺台灣外套，競選小物會在開幕後陸續販售，數量有限歡迎大家來相挺。

這也是基隆市三組立法委員參選人中，最晚成立競選總部的參選人。國民黨總統參選人侯友宜與立委參選人林沛祥的競總早在10月15日便已經成立，無黨籍的立委參選人王醒之也於5日成立競選總部。