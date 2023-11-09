民進黨總統參選人賴清德7日公布競選總部核心8人幹部小組，民眾黨質疑，看似民進黨大團結，各派系人馬皆到齊，但名單攤開來各有爭議，決策委員會召集人邱義仁屢遭踢爆在擔任足協理事長期間掏空8600萬，而出任主委的前立委姚立明，現在還認為民進黨是垃圾嗎？柯文哲沒有變，是姚立明變了，呼籲姚「找回初衷、回頭是岸。」此外，陷入論文爭議的總幹事潘孟安、幫賴清德違建爭議開脫的卓榮泰，雙雙被賴清德欽點執掌大選兵符，號稱有「政治潔癖」的賴清德，要一起扛下這些爭議嗎？

台灣民眾黨立法委員陳琬惠、柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱、台灣民眾黨發言人李頂立召開記者會。立法委員陳琬惠指出，邱義仁接連出任天籟飯店董事長、台灣日本關係協會會長，被質疑酬庸吃香喝辣毫不遮掩，遭踢爆在擔任足協理事長期間掏空8600萬，爆發欠款賴帳爭議。

陳琬惠說，有平面媒體接獲旅行社業者投訴，遭足協積欠機票款項195萬，還稱是前任理事長邱義仁和鄭文燦任內債務，要求業者自己向這兩人追討。邱義仁至今不聞不問拒不回應，可以拍拍屁股就走人嗎？

陳更提到，過去邱義仁認為瘋了才會搞台獨，那賴清德曾經是「務實的台獨工作者」，賴清德是不是邱義仁口中的瘋子呢？另外，陳琬惠也要賴清德總幹事潘孟安講清楚，他和梁文傑在居酒屋聚會時，有沒有知法犯法，跟梁文傑一樣也在抽加熱菸？

吳怡萱提到，賴清德競選總部主委姚立明曾在2020年曾公開批評民進黨是垃圾，被親綠媒體封殺，最近擔任新職務後，又開始「解除封印」上三立節目，到底對姚立明來說，民進黨是不是垃圾？過去姚立明曾因為「超越藍綠」的理念加入柯文哲競選團隊，如今柯文哲仍然在為台灣政治開拓一條超越藍綠的道路，柯文哲沒有變，是姚立明變了，呼籲姚老師「找回初衷、回頭是岸。」

至於賴清德家違建爭議，吳怡萱批評，身為競選總督導的卓榮泰竟然可以幫忙開脫「誤會」，難怪賴團隊從頭到尾都在說謊硬凹，說有繳稅卻找不到稅籍資料、建物92年後長大卻又沒有申請建照，凹不過去只好用溫情攻勢。違建該拆就拆，文件該補正就補正，不要東扯西扯，突顯整個團隊毫無法治可言。

李頂立則批，號稱有「政治潔癖」的賴清德，民主大聯盟變退選大聯盟，現在身邊成員爭議要一起扛下來嗎？還是對於非新潮流的人才就「可割可棄」，自己人就睜隻眼閉隻眼？民進黨果然對於選舉很有一套，但治國卻不怎麼樣，我們要把國家交給只有派系利益的新潮流來治國嗎？