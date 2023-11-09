中鋼公布10月自結合併盈餘，10月營業收入290.52億元，月減1.37%、年減10.29%；合併營業利益5.17億元，月增41.28%，年比轉正成長127.79%；自行結算合併稅前淨利8.23億元，創下5個月高檔，月增60.20%，年比轉正成長156.84%。單月狀況，中鋼說明，主係鋼鐵業銷售數量減少致營業收入減少；惟單位毛利上漲，且礦業投資獲配股利增加等，致營業利益及稅前淨利同步增加。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，單月為59萬9801公噸；本年累計為647萬4433公噸。

中鋼前10月營業收入3039.84億元，年減21.36%；營業利益14.35億元，年減93.86%；稅前淨利26.61億元，年減90.82%。

中鋼今年第三季稅後淨損7.03億元，季減170.86%、年減136.28%；每股虧損0.05元，今年度二度單季虧損。今年前三季稅後淨損4.35億元，年減101.91%；每股虧損0.03元，相較去年同期的1.47元下滑。中鋼對112年全年獲利深具信心，第四季EPS目標轉正。

當前國際地緣政治衝突不斷，但全球經濟動能穩定回溫。美國經濟韌性高於預期，就業與消費表現強勁，政府債務上限危機緩解、車廠聯合罷工趨近尾聲，有利汽車用鋼需求逐漸釋出，以及通膨減緩趨勢不變，預期美歐央行升息週期已接近尾聲，經濟成長回穩。

世界鋼鐵協會(worldsteel)在10月16日發布最新短期需求展望(SRO)指出，受惠全球汽車產量回升，美國消費維持高檔，加上印度投資動能強勁、鋼需增溫，全球鋼鐵需求谷底已過，2024年全球鋼鐵需求成長率由原先預估之1.7%上修至1.9%，且較2023年預估之1.8%增加0.1%，需求增加約3460萬噸。美國鋼廠自9月份起發動連續三波漲價，北美熱軋出廠行情自底部反彈超過每公噸230美元，歐洲鋼廠推漲帶動南歐熱軋出廠行情上漲超過每公噸30美元，大陸目前熱軋外銷報價每公噸亦提漲20-30美元，美歐漲價引擎發動疊加需求釋出有利支撐國際鋼價回溫，有利鋼廠重回正常獲利空間；鑑於美、歐、中三大市場均已逐步上漲，因此中鋼對112年全年獲利深具信心。