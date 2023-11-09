M31第三季營收4.32億元，季增加24.4%、年增加33.7%；單季淨利1.54億元，季增加55.9%、年增加51.3%；每股淨利4.45元。單季營業利益率33.7%、季增加8.64個百分點、年增加13.7個百分點，已經連續兩個月攀升。

M31表示，今年儘管半導體產業疲弱，但IC設計、晶圓廠持續投資，尤其是先進以及高階製程，M31位居半導體最上游，故在產業下行下相比IC設計影響較小。整體來說，全年營收力拚15~20%的成長，可望續創新高。

就各個市場發展來說，M31持續和台灣晶圓廠合作最新製程；美國市場儘管今年在大廠縮減預算下，M31在當地權利金營收表現不如預期，但隨著美系指標場持續擴大和M31合作，對M31仍是有利的；另外，大陸市場方面，因當地持續力促半導體自製，M31的IP具有一定技術領先，也可從中受益。

總經理張原熏表示，M31第三季營運表現優於預期，展望第四季，很多案子會在11月、12月決定，第四季是一個很重要得季度，希望可以持續成長，全年來說，M31還是會朝向營收成長15~20%做努力。

展望2024年，張原熏表示，M31持續往先進製程發展，也看到先進製程在營收帶來增加，M31過去在先進製程的投資也開始反映在營收，晶圓客戶也漸漸發現到M31的實力，明年先進製程將會是M31重要的營運動能。先進製程相關應用可說是百花齊發，包括車用、手機以及存儲介面應用等，未來勢必會帶動M31的12奈米營收貢獻比重會明顯增加。整體來說，M31已經看到2024年有很多成長契機和機會，只是也充滿無限挑戰，全年來說，M31期望可以繼續做到雙位數、甚至是20%的成長，但是還是要觀察整體產業的狀況，M31對2024年、2025年的半導體市場都是呈樂觀態度，對M31來說是很重要的兩個年份。

以2024年大陸市場來說，張原熏表示，M31在2024年相對看好fabless(無廠晶圓)領域的成長，可望佔整體大陸市場營收7成，主要以成熟製程為主，至於晶圓廠則占3成。

長遠來看，張原熏表示，M31積極從台灣走向國際，已經在印度設立研發中心，強化全球布局，現在也在當地招募人才，這是M31第一次在海外招募人才，年底期望可以徵才10~15位研發人員，營業費用的增加比重應該會和人力增加成正比，推估印度最快在明年上半年就可以加入貢獻營收，當然，不只是印度，M31也持續找尋其他更適合的市場。

被問到與Synopsys(新思)的競爭，張原熏表示，Synopsys一直是M31努力追求的目標，也是M31可敬對手，惟在IP推廣上本來就會有競爭，M31秉持的信念就是持續精進，把自己IP做好，以滿足客戶需求，相信還是會有客戶選擇M31的IP。