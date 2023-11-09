維田指出，受到全球景氣趨緩影響，目前客戶拉貨動能趨於保守，致公司營收規模較去年降低，今年第三季合併營收新台幣2.26億元，年減37.07%；營業利益0.25億元，年減67.40%；歸屬母公司稅後淨利0.33億元，年減57.37%，每股稅後盈餘(EPS)0.9元；累計前三季合併營收為7.32億元，年減12.88%；營業利益1.05億元，年減23.60%；歸屬母公司稅後淨利1.02億元，年減23.99%；每股稅後盈餘(EPS)2.77元，相較去年同期的4.34元下滑。

維田進一步表示，從毛利率來看，因料況改善、成本結構趨於穩定，加上匯率變動等因素，帶動第三季毛利率為38.43%，預期今年第四季毛利率仍可保持穩定，公司也將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

維田指出，目前全球景氣、產業前景依舊不明，客戶拉貨動能尚未明顯恢復，致10月合併營收為新台幣0.68億元，加上去年同期基期較高，年減34.35%、年減2.53%，創下20個月單月新低水準；累計前10月合併營收為8.01億元，年減15.26%。

維田近年積極搶入軍工、新能源、食品、醫療剛性需求市場，旗下「食品級IP69K全防水不鏽鋼工業電腦」甫獲頒台灣精品獎，證明維田之研發實力獲得肯定，未來維田也將重點發展推廣不同應用領域，預期明年經濟狀況逐漸好轉之後，可望逐步開花結果，也將帶動整體營運表現逐步增溫，中長期營運穩健向上。

維田11月14日至11月16日將參加德國紐倫堡自動化展(SPS 2023)，會中將展出智慧交通與車載、智慧醫療、智慧物聯網，智慧機械等領域新產品，明年也會持續加重投入海外參展力道，爭取更多國際客戶合作，並且針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度，全面搶占全球工業4.0商機。