南寶2023年第三季合併營收為54.51億元，年減7.1%，然較第二季成長7.2%。受客戶持續調整庫存影響，加上去年基期較高，營收較去年同期減少。第三季接著劑(包括鞋材接著劑與特殊接著劑)業務年減10.3%，佔第三季營收比重72%，建材與塗料業務第三季則年減0.2%，佔營收比重24%。在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應逐漸顯現下，第三季營業利益為8.71億元，較去年同期大幅成長63.4%，營業利益率達16.0%，為上市以來新高。第三季歸屬母公司淨利為6.45億元，年增73.8%，每股盈餘為5.35元。

南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，但仍預估下半年表現可望優於上半年，並期待明年能夠重拾成長。此外，南寶著重於追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率，並持續專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率。南寶將持續調整產品結構與研發投入，在鞋材接著劑業務方面，持續耕耘新產品與應用，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單。至於工業與其他消費性產業用接著劑，持續把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品，如聚焦軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。

南寶同時於今(9)日公佈10月合併營收，10月單月營收為新台幣18.77億元，單月營收年增0.7%。1月至10月累積營收為新台幣169.41億，相較2022年同期間減少7.4%。